"الدستوري" التونسي يصدر ميثاقا لمواجهة فكر الإخوان

أصدر "الحزب الدستوري الحر" التونسي نسخة من مشروع الميثاق السّياسي تحت شعار "تصحيح المسار" وذلك بقصد مواجهة الفكر الإخواني المتطرف.

مشروع الميثاق الذي أصدره الحزب الليبرالي جاء على خلفية تنامي عنف الجماعة الإرهابية داخل البرلمان وتبني كتلة ائتلاف الكرامة الإخواني لمنطق التكفير والتحريض ضد الخصوم.



وأعلن الحزب الذي تتزعمه عبير موسي في بلاغ أصدره اليوم الإثنين أنه توجه بهذه النسخة إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة) قصد الإطلاع عليه من طرف هياكلها التقريرية وتبنيه والإمضاء عليه واعتباره بمثابة الاتفاقية الإطارية للعمل السياسي والأهلي في المرحلة القادمة.

وأوضح الحزب في ذات البلاغ أن الميثاق السياسي يهدف إلى بناء دولة جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها للإسلام السياسي وتقوم على نظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل.

وأكد الحزب أن هذا الميثاق يهدف أيضا الى ترسيخ نموذج مجتمعي يقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال والفكر المستنير وينبذ العنف ويكرس التعايش بين الأديان.

ودعا الحزب الدستوري إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه في إشارة إلى حركة النهضة وعلاقتها بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

كما طالب الحزب أيضا بتنقيح المرسوم المنظم للجمعيات في اتجاه ترشيد تكوينها ومراقبة نشاطها وخطابها وتمويلها ومنع الانحراف بها عن أهدافها المضمنة بنظامها الأساسي.

وتقود عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري اعتصاما مفتوحا أمام اتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه الإرهابي يوسف القرضاوي منذ أكثر من شهر.

ويشددّ الحزب في ذات البلاغ على ضرورة التزام كافة الكتل البرلمانية المنخرطة في هذه الوثيقة بإسقاط كل الاتفاقيات ومشاريع القوانين التي تهدد السيادة الوطنية وتزج بتونس في خانة الاصطفاف وراء المحاور الخارجية، وتضرب أسس الاقتصاد الوطني وبعدم التصويت لانتخاب الظلاميين وأذرعهم في المحكمة الدستورية، وهيئة الانتخابات ومختلف بقية الهيئات الدستورية.

وقد قالت عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس الماضي بالبرلمان، إن حركة النهضة الإخوانية تمثل "الغطاء السياسي" للتطرف في بلدها.

