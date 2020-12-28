13 مصابا حصيلة انفجار رابع خلال 48 ساعة بكابول

أصيب 13 شخصا على الأقل في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول حسبما أفادت وزارة الصحة الإثنين، هو الرابع خلال الـ 48 ساعة الماضية.
والسبت، تعرضت العاصمة الأفغانية لـ3 انفجارات منفصلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الشرطة والمدنيين.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن قنبلة كانت مزروعة في دراجة انفجرت في المنطقة الشرطية السابعة بالمدينة.
وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الأعلام المحلية، حافلة صغيرة وزجاجها محطم.
وكانت الحافلة تنقل موظفين من هيئة الأحصاء والمعلومات الوطنية، بحسب ما أكده المتحدث باسم الهيئة.
يشار إلى أن الانفجارات وأعمال القتل التي تستهدف أشخاصا معينين أصبح أمرا اعتياديا في كابول خلال الأشهر الأخيرة.
وقال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، الذي تولى قطاع الأمن في كابول منذ شهرين ، إنه سوف يتم مضاعفة أعداد أفراد قوات الشرطة في كابول.
وقالت الشرطة في بيان حينها، إن "الانفجار وقع بمنطقة بول سوختا التابعة للمنطقة السادسة بالعاصمة كابول".
وأسفرت الهجمات الإرهابية لحركة طالبان عن قتل 13 شرطيا أفغانيا، عندما هاجمت عناصر الحركة نقطتي تفتيش الشهر الماضي.
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