فرنسا: الأولوية بليبيا تثبيت الهدنة وطرد المرتزقة

أكدت فرنسا أن تثبيت وقف إطلاق النار وطرد المرتزقة من ليبيا أولوية بالنسبة لباريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "ندعو الأطراف الليبية الالتزام بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار وعلى رأسها طرد المرتزقة".



وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان، أنه لا مكان للحل العسكري في ليبيا والأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار.

ودعت الأطراف الليبية لدعم العملية السياسية وتنظيم انتخابات خلال عام.

ومؤخرا،أجرت اللجنة العسكرية الليبية 5+5 تبادلا للأسرى بين الجيش الوطني وحكومة "الوفاق"،في منطقة الشويرف وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتنفيذ عملية تبادل محتجزين بين الجيش الوطني وحكومة "الوفاق".

ووصفت البعثة عملية التبادل التي حدثت بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، "بالنجاح الكبير والذي تم بجهود ومساع حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء".

وحثت بعثة الأمم المتحدة الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق.