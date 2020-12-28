بعد موافقة مؤقتة.. بريطانيا مستعدة لتغيير قواعد التجارة مع "اليورو"

أكدت بريطانيا، أن معظم الشركات استعدت لتغيير قواعد التجارة مع أوروبا، بعد دخول اتفاق ما بعد بريكست التنفيذ بداية العام المقبل.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الإثنين، باتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قائلا إنها بداية جديدة للعلاقات مع التكتل.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر "تحدثت للتو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.. رحبت بأهمية الاتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة بداية جديدة لعلاقاتنا.. بين طرفين سياديين متكافئين".

وأضاف قائلا "نتطلع إلى التصديق الرسمي على الإتفاقية والعمل سويا في الأولويات المشتركة، مثل التصدي لتغير المناخ".

الضوء الأخضر



ومن جانبها أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الإثنين، لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في بداية يناير/كانون الثاني المقبل، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل.

وكتب الناطق على تويتر "وافق السفراء بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2021".

ومن المتوقع اعتماد الاتفاق رسميا من قبل الحكومات بحلول الساعة 15:00 غدا الثلاثاء (14:00 بتوقيت جرينتش).

وسيصوّت البرلمان البريطاني على الإتفاق بعد غدا الأربعاء.

وبعد الموافقة الرسمية من دول التكتل، سينشر النص في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بحلول الخميس القادم للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.

انتظار البرلمان الأوروبي



وسيكون تطبيقه مؤقتا في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية فبراير/شباط القادم للتصويت على النص.

وينص الاتفاق على التطبيق المؤقت لبنوده حتى 28 فبراير/شباط 2021 ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.

وفي المملكة المتحدة، دعي النواب البريطانيون الأربعاء القادم، لمناقشة الاتفاق، وهو نقاش سيكون شكليا على الأرجح نظرا إلى الأغلبية المتاحة لحكومة جونسون المحافظة ودعم المعارضة العمالية.

الشركات مستعدة



ومن جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الإثنين، إن معظم الشركات البريطانية استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف، أن معظم الشركات جاهزة لتغييرات في قواعد التجارة والقواعد التنظيمية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشركات جاهزة لذلك في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال جوف "نعم.. الغالبية العظمى من الشركات مستعدة بالتأكيد".

وأضاف قائلا "أعتقد أن الشركات في مجملها في وضع جيد.. لكن حتما فإنه مع أي تغيير، ومع أي فترة انتقالية، تكون هناك من حين لآخر لحظات صعبة".

موافقة ألمانيا



وأعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر للاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفترة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل مع بداية العام الجديد.

وأعلنت أولريكه ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الإثنين، أن مجلس الوزراء برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل " اتفق في مؤتمر عبر الهاتف على التقدير الايجابي للاتفاق".

وقالت إن ألمانيا بمقدورها الموافقة على الاتفاق وستفعل هذا في المجلس الأوروبي.

وأضافت ديمر في مؤتمر صحفي اتحادي أن " النتيجة الإيجابية صارت ممكنة فقط لأن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة استغل وحدته كنقطة قوة".

وتابعت أن الحكومة الألمانية تتوجه بالشكر ولاسيما إلى ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي وفريقه بالإضافة إلى أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية التي قادت المفاوضات بنفسها في النهاية.

وذكرت ديمر أنه سيتم إبلاغ البرلمان الألماني بنتائج المفاوضات.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مفاوضات صعبة.

وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.