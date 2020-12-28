وول ستريت تحلق لمستويات قياسية بعد تصديق ترامب على التحفيز

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة، في بداية تداولات الإثنين، بدعم إقرار حزمة تحفيز جديدة.

وعزز توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون طال انتظاره يتضمن حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 الرهانات على تعاف اقتصادي، وهو ما يساعد أسهم الشركات المالية والطاقة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 83.40 نقطة، أو 0.28%، إلى 30283.23 نقطة في بداية جلسة التداول.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 20.00 نقطة، أو 0.54%، إلى 3723.03 نقطة.

في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.90 نقطة، أو 0.86%، إلى 12914.64 نقطة.

ووقع الرئيس الأمريكي أمس الأحد حزمة مساعدات مالية وإنفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار بعدما رفض في بداية الأمر إقرار التشريع الذي يعيد إعانات البطالة للملايين ويجنب الحكومة الاتحادية إغلاقا في أزمة من صنع يديه.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أيام من الرفض، على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار.

كما وقع ترامب قانون تمويل الوكالات الفيدرالية وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي، حسب بيان للبيت الأبيض.

إضرار عدم توقيع ترامب



وكان ملايين الأمريكيين المتضررين من وباء كوفيد-19 يواجهون خطر خسارة إعانات البطالة الأحد، بسبب رفض ترامب في وقت سابق توقيع حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونغرس.

وهدد الأمر أيضا بإغلاق حكومي بحلول الثلاثاء لأن حزمة الإغاثة جزء من مشروع قانون أكبر للإنفاق، رغم أن النواب كان يمكن أن يوافقوا على تمديد موقت آخر للحفاظ على عمل الحكومة.

انتهت صلاحية برنامجين فيدراليين لإعانات البطالة تمت الموافقة عليهما في مارس/آذار كجزء من خطة إغاثة أولية لمواجهة فيروس كورونا منتصف ليل السبت، ما أدى إلى قطع المساعدات عن نحو 12 مليون أميركي، وفقًا لمركز أبحاث مؤسسة القرن.

حزمة الإغاثة



وحزمة الإغاثة البالغة 900 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس بأغلبية ساحقة الإثنين بعد شهور من المفاوضات ستمدد تلك الإعانات بالإضافة إلى مزايا أخرى من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الأيام المقبلة.

لكن في اليوم التالي للموافقة على مشروع القانون، كان ترامب قد أحبط كل الآمال التي أسفرت عنها جهود النواب التي تأخرت طويلا، واصفا مشروع القانون بأنه "وصمة عار" في مقطع فيديو نُشر على تويتر، وأشار في بادئ الأمر إلى أنه لن يوقعه.

وطالب برفع مبلغ الـ 600 دولار المنصوص عليه في مشروع القانون الى أكثر من ثلاثة أضعاف، وأشار إلى أن التشريع يتضمن الكثير من الإنفاق الزائد على البرامج غير المتصلة بالمسألة.

في غضون ذلك، حذر الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في 20 يناير/ كانون الثاني، من "عواقب وخيمة" السبت إذا استمر ترامب في رفض التوقيع.