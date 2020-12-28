حزب الأمة السوداني يعتمد خليفة مؤقت لـ"الإمام"

اعتمدت مؤسسات حزب الأمة القومي بالسودان، رسميا اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، خليفة للراحل الصادق المهدي في رئاسة الحزب لعام قادم.
وقال رئيس المكتب السياسي للأمة القومي محمد المهدي حسن، خلال مؤتمر صحفي، إن المؤسسات قررت عقد المؤتمر العام للحزب خلال فترة أقصاها عام واحد، لانتخاب رئيس جديد.
وأضاف أنها قررت أيضا انتقال رئاسة حزب الأمة بالتكليف إلى اللواء فضل الله برمة، على أن يقود الحزب حتى قيام المؤتمر العام.
ونبه إلى أن المؤسسات وجهت بأن يمارس برمة ناصر صلاحياته وسلطاته من خلال مؤسسة الرئاسة وفقا لدستور الحزب والتعاون الكامل مع كل الأجهزة ومؤسسات الحزب الأخرى.
وتوفي رئيس حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار الصادق المهدي يوم 26 نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، متأثرا بكورونا.
ومنذ ذلك الحين تولى اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر قيادة الحزب، بوصفه النائب الأول للراحل الصادق المهدي.
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