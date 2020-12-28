"بريزما".. منصة الغاز الأوروبية لن تتخلى عن بريطانيا إثر رحليها

من غير المتوقع أن تتغير آليات تجارة الغاز بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل جوهري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت حكومة المملكة المتحدة أنه من المقرر أن يستمر مشغلو أنظمة النقل في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومشغلي خدمات الربط في المملكة المتحدة، في استخدام منصة "بريزما" لتداول سعة الغاز في تخصيص السعة في نقاط التوصيل البيني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية، الإثنين، أنه ليس هناك تغييرات مخططة في المملكة المتحدة فيما يخص ترتيبات التجارة، أو عمليات الموافقة، أو المتطلبات الخاصة بقواعد الوصول.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، مررت كل من بلجيكا وهولندا تشريعا ينص على أن كل منهما سيستمر في استخدام مدونات قواعد آليات تخصيص السعة، كأساس لتجارتهما مع المملكة المتحدة.

ومن جانبها أكدت أيرلندا أنه ليس من الضروري إجراء تغييرات على ترتيبات التجارة.

ومن جهتها، أكدت بريطانيا، أن معظم الشركات استعدت لتغيير قواعد التجارة مع أوروبا، بعد دخول اتفاق ما بعد بريكست التنفيذ بداية العام المقبل.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الإثنين، باتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قائلا إنها بداية جديدة للعلاقات مع التكتل.

ومن جانبها، أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الإثنين، لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في بداية يناير/كانون الثاني المقبل، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مفاوضات صعبة.

وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.