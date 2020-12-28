وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على ميزانية قياسية للعام المقبل، وصفت بأنها "حزمة التحفيز الأكبر" للتعافي من وباء كورونا.
وتبلغ قيمة الميزانية، 4.5 تريليون بيزو (93.6 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية الإثنين.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتوقع الفلبين أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.5% في عام 2021، بعد أن انزلقت إلى حالة من الركود هذا العام.
ونقلت "بلومبرج" عن الفريق الاقتصادي الخاص بدوتيرتي القول، إن ميزانية عام 2021 سوف تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.
وقد تم رفع سقف عجز الموازنة للعام المقبل إلى 8.9% من إجمالي الناتج المحلي بسبب زيادة الإنفاق.
ومن جانبه قال دوتيرتي في خطاب تم بثه على شاشات التلفزيون الإثنين، إن الحكومة خصصت 72.5 مليار بيزو لشراء لقاحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لإنهاء آلام كورونا.. الفلبين تقر "التحفيز الأكبر" بميزانية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.