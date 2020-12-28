لإنهاء آلام كورونا.. الفلبين تقر "التحفيز الأكبر" بميزانية 2021

وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على ميزانية قياسية للعام المقبل، وصفت بأنها "حزمة التحفيز الأكبر" للتعافي من وباء كورونا.

وتبلغ قيمة الميزانية، 4.5 تريليون بيزو (93.6 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية الإثنين.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتوقع الفلبين أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.5% في عام 2021، بعد أن انزلقت إلى حالة من الركود هذا العام.

ونقلت "بلومبرج" عن الفريق الاقتصادي الخاص بدوتيرتي القول، إن ميزانية عام 2021 سوف تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.

وقد تم رفع سقف عجز الموازنة للعام المقبل إلى 8.9% من إجمالي الناتج المحلي بسبب زيادة الإنفاق.



ومن جانبه قال دوتيرتي في خطاب تم بثه على شاشات التلفزيون الإثنين، إن الحكومة خصصت 72.5 مليار بيزو لشراء لقاحات.