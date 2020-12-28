عاهل السعودية يدعو ملك البحرين لحضور القمة ‎الخليجية

دعا عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون الخليجي.

تسلّم الرسالة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، خلال استقباله في المنامة، اليوم الإثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.



وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لعاهل البحرين على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وقدم الدكتور نايف فلاح الحجرف، التهنئة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة توليها رئاسة الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، مؤكداً ثقته وإيمانه بالدور الذي ستلعبه البحرين في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدمًا إلى الأمام وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وأضاف الدكتور الحجرف: إن "رئاسة البحرين للدورة الواحدة والأربعين تتزامن مع دخول منظومة مجلس التعاون عقدها الخامس بشراكة متجذرة أكدت الأيام والأحداث أنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية".