كلاب بوليسية وأجهزة حديثة لضبط فوضى السلاح بالسودان

كشفت اللجنة العليا لجمع السلاح في السودان، إجراءاتها الجديدة للقضاء على فوضى السلاح والتي تشمل استخدام أجهزة حديثة، وكلاب بوليسية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح، مع النائب الأول للمجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري، الإثنين، بحضور عدد من الوزراء وولاة الولايات وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال الفريق ركن دكتور عبد الهادي عبدالله عثمان المنسق الفني للجنة العليا والناطق باسمها، إن القرارات شملت الاستعانة بتجارب دول الجوار في جمع السلاح.
وأضاف، أن اللجنة قررت إعطاء الفرصة للمواطنين الذين يملكون عربات الدفع الرباعي لترخيصها، خلال شهرين على أن يتم مصادرة أي عربة داخل السودان بعد هذه الفترة.
وأشارت اللجنة إلى أن الـ 15 يوم الأولي من المدة ستخصص للتسجيل والحصر، وذلك اعتباراَ من الأول من يناير وحتي الخامس عشر منه، بجانب أن تخصص الفترة من 16 يناير وحتي الأول من مارس لتقنين العربات وترخيصها .
وشددت على أنه بعد هذه الفترة سيتم مصادرة أي عربة داخل السودان، والقرار نهائي وسيتم تطبيقه بكل حسم.
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