أعمال العنف تغلق 800 مركز اقتراع في أفريقيا الوسطى

أعلنت اللجنة الانتخابية في جمهورية أفريقيا الوسطى الإثنين، أن أكثر من 14% من مراكز الاقتراع تم إغلاقها، بسبب متمردين مسلحين

وقال تيوفيل موموكواما، وهو مسؤول تنفيذي في اللجنة الانتخابية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بانغي، إن نحو 800 من بين 5408 مراكز اقتراع في أنحاء البلاد لم تفتح أبوابها للناخبين.



وأضاف: "كانت هناك مناطق تلقى فيها الناخبون تهديدات بالقتل. ومُنع موظفو العملية الانتخابية من الانتشار في أماكن عملهم على الأرض".

وتسعى جمهورية أفريقيا الوسطى، الغنية بموارد الماس والذهب والتي يعيش فيها 4.7 مليون نسمة، جاهدة لتحقيق الاستقرار بسبب موجات متتالية من عنف المسلحين منذ عام 2013.

وأدت هذه الأعمال إلى مقتل الآلاف وأجبر أكثر من مليون شخص على ترك منازلهم.