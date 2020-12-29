بايدن يتهم إدارة ترامب بـ"عرقلة" عمل فريقه الانتقالي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الإثنين، إن العديد من وكالات الأمن في الولايات المتحدة تضررت خلال رئاسة دونالد ترامب.
ووصف بايدن في تصريحات صحفية، عدم حصول فريقه الانتقالي على معلومات كافية من الإدارة المنتهية ولايتها بأنه "انعدام للمسؤولية".
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب بعد اجتماع مع فريقه للسياسة الخارجية: "نواجه عراقيل من القيادة السياسية في وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية"، مضيفا: "لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاج إليها من الإدارة المنتهية ولايتها في قضايا الأمن القومي المهمة.. أرى أنه لا يمكن وصف هذا إلا أنه انعدام للمسؤولية".
وبعد فوز بايدن على ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، لم يبدأ فريق الديمقراطيين في الاجتماع بمسؤولي الإدارة لتنسيق انتقال السلطة إلا في أواخر الشهر الماضي.
وكان فريق بايدن قال الشهر الجاري، إن طلبات قدمها للحصول على معلومات قوبلت بمقاومة من بعض مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاجون).
وقال كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع في بيان، إن البنتاجون أجرى 164 مقابلة مع أكثر من 400 مسؤول وقدم مستندات تقع في أكثر من خمسة آلاف صفحة.
وأضاف "يعمل مسؤولونا السياسيون والمخضرمون بأقصى درجات الاحترافية لدعم الأنشطة الانتقالية في إطار جدول زمني ضيق وسيواصلون فعل ذلك بطريقة شفافة وجماعية تعكس أرقى تقاليد وزارتنا".
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