الصحيفة المفضلة لترامب تدير له ظهرها بافتتاحية "الجنون"

مع بدء العد العكسي لرحيله عن البيت الأبيض، وتسليمه لساكن جديد، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لضربة في الظهر من صحيفته المفضلة.

فصحيفة "نيويورك بوست" التي تعد الأكثر ولاءً لترامب الذي كان يساهم شخصيا في بابها "أسرار المشاهير" Page Six، حثته في افتتاحية أمس الإثنين، على "الانصياع للواقع والتوقف عن الجنون وإنهاء المهزلة السوداء" المتمثلة في إنكار الانتخابات.



وتحت عنوان "توقف عن الجنون"، خاطبت الصحيفة الرئيس بالقول "إذا أصررت على قضاء أيامك الأخيرة في المنصب وأنت تهدد بإحراق كل شيء، فستتذكر هذه الطريقة. ليس كثوري، ولكن كالفوضوي الذي يسيطر على المباراة".

بيْد أن الصحيفة وفي محاولة منها لحمل ترامب على الحفاظ على ما تبقى من أيامه الأخيرة في الحكم، طالبته هيئة تحريرها بالتفكير في كيفية خروجه من العدم للفوز بالرئاسة في المستقبل، ومواجهة النخب ووسائل الإعلام التي خسرها منذ فترة طويلة.

وقالت: "نحن نتفهم سيادة الرئيس، أنك غاضب لأنك خسرت. لكن الاستمرار في هذا الطريق مدمر. نحن نقدم هذا كصحيفة أيدتك ودعمتك: إذا كنت ترغب في ترسيخ نفوذك، أو حتى تمهيد الطريق لعودة مستقبلية ، فيجب عليك توجيه غضبك إلى شيء أكثر إنتاجية".

وتعد هذه الافتتاحية خروجا عن المألوف لـ"نيويورك بوست"، التي لطالما دعمت الرئيس وتُعتبر على نطاق واسع الصحيفة التي اختارها.

وصحيفة "نيويورك بوست" المملوكة لشركة News Corp التي يملكها روبرت مردوخ أحد المقربين من الرئيس، هي واحدة من المنشورات القليلة التي أيدت إعادة انتخاب ترامب .

وقبل يوم من الانتخابات الأخيرة، ساعدت في تعزيز آمال حملة ترامب فيما يسمى بـ "مفاجأة أكتوبر"، عبر الترويج لقصة حول هانتر نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

ووفق موقع Axios الأمريكي، فإن مردوخ كان يشعر "بالسخط تجاه ترامب قبل الانتخابات، والآن تحول الأمر إلى ما يشبه الطلاق".