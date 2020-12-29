سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، في البنوك وشركات الصرافة.

وزاد متوسط سعر الريال إلى 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وفق البنك المركزي المصري.

وفي البنوك بلغ متوسط السعر 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على تعاملات 24 بنكا.



وتشهد أسواق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في ظل توافر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك هي عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند 4.24 جنيه.

تثبيت أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 19.11 جنيه للشراء و19.239 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.234 جنيه للبيع، أمس.

بينما انخفض سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.13 جنيه للشراء و21.27 جنيه للبيع، مقابل 21.21 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 4.264 جنيه للشراء، و4.292 جنيه للبيع، وصعد سعر صرف الدينار الكويتي، إلى 51.229 جنيه للشراء و51.688 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.