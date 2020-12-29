مكافحة "داعش" بالعراق.. صيد ثمين يلحق بـ"الغنائم"

أحرزت القوات الأمنية العراقية، اليوم، تقدما في حربها ضد تنظيم "داعش"، بصيد ثمين استهدف ثلاثة بينهم ما يُسمى بمسؤول "ديوان الغنائم".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ ثلاث عمليات متفرقة، في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك، ضمن عملياته المتواصلة ضد التنظيم الإرهابي.

وأضاف رسول، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، أنه تم إلقاء القبض على عنصرين من بقايا داعش في مركز محافظة كركوك، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وأشار إلى أن وحدة المراقبة والتحري التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، فككت عبوة ناسفة زرعتها عصابات داعش لاستهداف أحد الأرتال العسكرية التابعة للقوات العراقية.

كما لفت إلى أن قوة من الجهاز نفذت عملية منفصلة في قضاء أبو غريب، غربي بغداد، وعثرت على عتاد و48 لغماً مضاداً للدبابات على شكل عبوات ناسفة.

صيد ثمين

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على مسؤول ما يُسمى "ديوان الغنائم" بتنظيم داعش، بعد مداهمة منزله في كركوك.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، أنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على أحد الارهابيين المكنى (أبوبكر)".

ومنذ مطلع 2020، عاد تنظيم داعش مجدداً لاستهداف المدن والمراكز الأمنية العراقية، وسط تصاعد في حدة الهجمات التي وصلت إلى العاصمة بغداد في أكثر من مرة.



وتنفذ الوحدات الأمنية حملات ملاحقة لفلول داعش يتركز معظمها في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد، التي يتخذ التنظيم من أطرافها الحدودية ملاذات آمنة لعناصره.