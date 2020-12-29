تفجيران في الصومال أحدهما يستهدف نائبا سابقا

نجا نائب صومالي سابق من تفجير استهدف سيارته، اليوم الثلاثاء، بمديرية كاران في العاصمة مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نجا النائب السابق محيي الدين حسين أفرح، من تفجير لغم أرضي استهدف سيارته.

إلا أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر من حراس النائب وإصابة اثنين آخرين، وفق المصادر نفسها.

ووصلت قوات الأمن إلى موقع الهجوم، وأوقفت عددا من الأشخاص للاشتباه بتورطهم في الهجوم، ونقلت الضحايا إلى المستشفيات.

وفي وسط الصومال، أسفر تفجير لغم أرضي شمالي مدينة غالكعيو، عن مقتل مدني وإصابة آخر.

ووفق المصادر ذاتها، شنت القوات الأمنية عمليات واسعة بالمدينة بعد الهجوم، إلا أنها لم تكشف بعد عن تفاصيل التفجير.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي حول الهجومين، كما لم تتبنهما أي جهة.

وغالبا ما تنفذ مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مثل هذا النوع من الهجمات التي تستهدف المدنيين والمسؤولين في الصومال.