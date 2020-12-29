رغم الجائحة.. 23% زيادة في استثمارات "إمباور" الإماراتية خلال 2020

زادت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، من استثماراتها في البنية التحتية إلي 1.39 مليار درهم بنسبة زيادة 23% عن عام 2019.

ووقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" مجموعة عقود بقيمة 1.39 مليار درهم خلال 2020، شملت بناء محطات تبريد مناطق جديدة، وتوسيع شبكة أنابيبها وعقود لإنشاء غرف تبادل الطاقة الحرارية، وإنشاء أنظمة تخزين الطاقة الحرارية "TES" وشراء الأنابيب وشراء العدادات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما شملت عقود، توسعة نظام الفوترة وزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين البيانات والأعمال الأخرى ذات الصلة منها الخدمات الاستشارية والتصميم وغيرها.

وأوضحت الشركة، أنها وفي إطار خططها الاستراتيجية المدروسة زادت من استثماراتها في البنية التحتية لمشروعاتها وأصولها خلال 2020 مقارنة بالعقود التي قامت بترسيتها في العام الماضي بنسبة 23%.

وتابعت: وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة والتي تساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي إضافة إلى تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور": "إن المؤسسة تشهد نمواً متزايدا ومتسارعاً في الطلب على خدمات تبريد المناطق في ظل الخطط والاستراتيجيات الطموحة التي اعتمدتها لتتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى التحول للاقتصاد الأخضر".

وأكد أن إمباور تمتلك 76% من سوق تبريد المناطق في مدينة دبي وسط تزايد في عدد ونوعية المباني والمشاريع الجديدة التي تسعى للحصول على خدمات تبريد المناطق ما يجعل من البديهي توسيع الرقعة الجغرافية التي تتواجد فيها محطات المؤسسة وشبكاتها.

وأوضح ابن شعفار أن ترسية تلك العقود كان لها أثر كبير في سوق البناء والتشييد وفي ديمومة وانتعاش قطاع المقاولات لاسيما انها أرسيت خلال الفترة التي شهدت جائحة كوفيد 19 التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي.

وتوقعت الشركة أن يشهد عام 2021 زيادة في عدد المتعاملين والعقود المبرمة إضافة إلى الانتهاء من إنشاء عدة محطات تبريد جديدة والتوسع في شبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق، تزامناً مع مواصلة السوق العقاري إنجاز العديد من المشاريع والتي تساهم في ارتفاع الطلب على الخدمات.

كما ستنتهي الشركة خلال النصف الأول من العام الجديد من أعمال الإنشاء لمقر المبنى الرئيسي الجديد للشركة في منطقة الجداف في دبي بالإضافة إلى إبرام عدة عقود من أهمها اتفاقيات لشراء معدات تبريد جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ويرى ابن شعفار، أن السوق العقاري حالياً يستعيد زخمه حتى بوجود جائحة كورونا وبعد الجائحة سوف ينمو الطلب على خدمات إمباور أكثر وسيشهد السوق نمواً ونجاحاً كبيراً بوتيرة متسارعة في الطلب على خدمات تبريد المناطق.

وأكد على جاهزية إمباور لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمشاريع في جميع أنحاء الإمارة.

وتضمنت العقود التي أرستها إمباور خلال 2020 بناء محطتين جديدتين لتبريد المناطق بقيمة 354 مليون درهم في زعبيل والخليج التجاري بسعة إجمالية للمحطتين بقدرة 100 ألف طن تبريد عند الانتهاء.

كما منحت المؤسسة عقودا بقيمة 255 مليون درهم لتوسيع شبكة تبريد المناطق في مدينة دبي للإنتاج والخليج التجاري وبرشا هايتس ومجمع دبي لاند ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي الأكاديمية العالمية.

ومنحت أيضا عقوداً بقيمة 90 مليون درهم لإنشاء غرف التبادل الحراري للعديد من مشاريع تبريد المناطق خلال العام كما بلغت قيمة عقود ترقية أنظمة القياس والتحكم التي أرستها المؤسسة قرابة 185 مليون درهم.