قمة الرياض.. حوار وتعاف وأمل في انطلاقة جديدة

حوار وتعاف وانطلاقة جديدة.. هكذا استشرف الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي مخرجات القمة الخليجية المقررة بعد أسبوع.

قمة من المنتظر عقدها الثلاثاء المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض، رجح "العقيلي" مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أعمالها، لافتا إلى وجود تنسيق وتفاهم سعودي مصري بهذا الشأن.

وحدة الموقف



وحول النتائج المرجوة من القمة الخليجية، قال العقيلي إن "قمة هذا العام قد تدشن عودة النشاطات الفعالة للمجلس وأمانته العامة في مجالات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تؤمن وحدة الموقف الخليجي سياسيا تجاه قضايا الأمن والاستقرار، لا سيما الحوار الغربي الإيراني المرتقب حول الملفات الشائكة مع طهران.

وتابع، في مقابلة مع "دوت الخليج الإخبارية"، أن القمة ستحاول دفع عجلة الاقتصادات المشتركة لمعالجة الركود الذي ضرب الخليج بسبب تفشي فيروس كورونا، علاوة على وضع خطط مشتركة لمواجهة الجائحة صحيا؛ لتحصين دول المجلس من الأوبئة الوافدة، وآثارها المدمرة.

خطوات للحوار

وبشأن توقعاته بشأن تعزبز الحوار الخليجي، قال: "يتوقع المراقبون بالرياض خطوات هامة، خاصة أن السعودية أجرت خلال الأشهر الماضية مفاوضات جادة مع الدوحة، يعتقد على نطاق واسع أنها مفاوضات تمثل الأطراف الأخرى في الأزمة".

ولفت إلى أن "السعودية تؤمن بضرورة تعزيز الوحدة الخليجية، وأهمية تطوير علاقة المجلس مع مصر في ظل مناخات سياسية إيجابية تتسم بالتعاون والتفاهم؛ استعدادا لمواجهة أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على مصير المنطقة، مثل الحوار الغربي مع طهران، والنظام الأمني الخليجي، والتدخلات الإيرانية بدول المنطقة".

استجابة قطر

"العقيلي" تطرق أيضا إلى خطوات شدد على أنه ينبغي على قطر القيام بها لتجاوز أزمتها.

وقال: "مطلوب من الدوحة بشكل عام الاستجابة لمصادر قلق أشقائها في الخليج وفي مصر، والسعي الجاد لتحقيق المتطلبات الأمنية للاستقرار والأمن في هذه الدول، وبعموم المنطقة".

وأردف: "مطلوب أيضا التعاون الشامل لتحقيق بيئة مستقرة تساهم بها قطر في البناء والتنمية، وبناء علاقات تفاهم وفق المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية".

ولفت إلى أن القمة الخليجية هي قمة دورية سنوية تبحث بجدول أعمالها تقارير المجالس الوزارية حول سبل تطوير العمل الخليجي.

وفي تصريحات سابقة لـ"دوت الخليج الإخبارية، أبدى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، تفاؤله إزاء النتائج المرجوة من القمة الخليجية المقبلة.

وقال الجارالله: "نحن في قمة التفاؤل لانعقاد القمة الخليجية، ونتوقع أن تساهم في تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك، وتماسك مجلس التعاون".

وأعلنت الكويت، في4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الكويتي أن "كافة الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".