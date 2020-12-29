تشغل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منصبها منذ 2005، لكن ولايتها الأخيرة تنتهي في أواخر 2021، لتصبح بلا عمل لأول مرة.
وبتقاعدها، تصبح ميركل الملقبة بالمرأة الحديدية بلا عمل لأول مرة منذ 16 عاما؛ فما هي أحلامها بعد التقاعد؟
في ديسمبر 2018، أعلنت ميركل استقالتها من رئاسة حزبها، وأنها ستعتزل السياسة نهائيا بعد نهاية الفترة التشريعية الحالية في 2021.
وفي مقابلة مع مجلة "دويتشه بان" الألمانية، قالت المستشارة "أنها لا تفكر في مرحلة ما بعد المستشارية في الوقت الحالي".
ورغم ذلك، قالت إنها لا تزال تحلم بـ"إجازة بعد التقاعد"، موضحة "أحلام ركوب السكك الحديدية العابرة لإقليم سيبيريا الروسي" للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، و"السفر عبر جبال روكي "غربي قارة أمريكا الشمالية" لا تزال قائمة"، مضيفة "لكن لم يتم التخطيط لشيء في الوقت الحالي".
المستشارة قالت "الآن أنا معنية أكثر بجائحة كورونا.. هذا الوباء تحدي لبلادنا ولي أيضا"، مضيفة "تقييد الحريات من أصعب القرارات التي اتخذتها طوال فترة حكمي.. لكنها كانت قرارات ضرورية".
وعن أولوياتها خلال الفترة المتبقية من ولايتها، قالت ميركل "يجب التركيز على ملف الرقمنة"، مضيفة "كما يجب تعزيز المشاريع الاستراتيجية الكبيرة مثل إنتاج خلايا البطاريات أو تكنولوجيا الهيدروجين".
وفيما يتعلق بتجربتها الخاصة بالاجتماعات الافتراضية عبر الإنترنت في زمن كورونا، اعترفت المستشارة الألمانية بأنها "لم تثق كثيرا في الاجتماعات عبر الإنترنت في البداية".
وتابعت "مؤتمرات الفيديو تعمل بشكل أفضل مما كنت أعتقد. ومع ذلك، عندما أريد مناقشة أشياء معقدة أو إيجاد حل وسط، أفتقد التواصل الشخصي".
ومضت قائلة "الناس، وهذا ينطبق علي أيضا، ينفتحون أكثر عندما يرون بعضهم البعض بشكل شخصي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميركل.. أحلام "رائعة" بعد التقاعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.