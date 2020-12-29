ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. أعلن مجلس الوزراء الكويتي إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات التجارية يوم السبت المقبل مع فتح الحدود البرية والبحرية. تعتزم البرازيل إغلاق شواطئ مدينة ريو دي جانيرو خلال احتفالات رأس السنة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). قررت السلطات الفلبينية، الثلاثاء، حظر دخول المسافرين من 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). أعلنت "ويز إير أبوظبي" عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير 2021 من مطار أبوظبي الدولي، بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى أثينا. أقلعت طائرة بوينج 737 ماكس الثلاثاء من ميامي إلى نيويورك، وهي أول رحلة تجارية لهذه الطائرة التي منعت من التحليق منذ مارس/آذار 2019.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. "737 ماكس" تحلق وموعد فتح حدود الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.