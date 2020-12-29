إقليميا ودوليا وإنسانيا.. السودان يشيد بدعم الإمارات المتواصل

أشادت وزارة الخارجية السودانية، بالدعم الإماراتي المتواصل لبلادها، في المحافل الدولية والإقليمية والعون الإنساني.
وثمنت الوكيل المساعد للشؤون السياسية، إلهام إبراهيم، الدور الذي لعبته الإمارات في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أشادت إلهام، خلال لقائها السفير الإماراتي بالخرطوم، حمد محمد حميد الجنيبي، الثلاثاء، بالمساعدات الإنسانية الإماراتية للسودان في كارثة السيول والفيضانات الأخيرة، بجانب الدعم المقدر للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا.
وتناول اللقاء العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والسبُل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك.
وتطرق اللقاء كذلك لمخرجات لجنة التشاور السياسي التي انعقدت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لتعزيز التعاون الثنائي، والخطوات العملية لتنفيذها.
من جانبه، عبر السفير الإماراتي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد الجنيبي حرصه على تنفيذ ومتابعة توصيات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.
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