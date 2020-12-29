أعلنت السلطات الروسية، فتح تحقيق في "احتيال واسع النطاق" بحق المعارض أليكسي نافالني الذي يتعافى خارج البلاد منذ تعرضه لعملية تسميم.
وقالت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية في بيان، الثلاثاء، إنّ شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3,9 مليون يورو حسب سعر الصرف الحالي) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها "عدة" منظمات، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان.
وكان الناشط البالغ من العمر 44 عاما شعر بالإعياء خلال رحلة جوية في روسيا في أغسطس/آب وتم نقله إلى ألمانيا حيث خلص الخبراء إلى أنه تسمم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" الذي ُصمم في مختبرات الاتحاد السوفياتي.
وتنفي روسيا على نحو قاطع هذه المزاعم.
وقال الأطباء الذين عالجوا المعارض الروسي قبل نقله إلى برلين، إنه لم يُصب بالتسمم، بل كان يعاني من مشاكل صحية تتعلق بالأيض والتهاب البنكرياس.
ولا يزال نافالني في ألمانيا للعلاج لكنه تعهد بالعودة إلى روسيا بعد الشفاء التام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تلاحق نافالني.. أنفق 4 ملايين يورو تبرعات لأغراض شخصية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.