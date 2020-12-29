موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. هدية أردوغان ومصرف "حزب الله"

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في خطوة تضاعف الأزمات المعيشية الضاغطة في تركيا، زادت الحكومة أسعار الخبز بشكل مفاجئ في العاصمة أنقرة.

في خطوة تضرب "السرية المصرفية" التي بات يعتمد عليها حزب الله لتمويل عناصره ومواليه، اخترق قراصنة حسابات مؤسسة "القرض الحسن" التابعة له.



تراجعت أسعار الذهب في مصر الثلاثاء، وخالفت المسار الصعودي للمعدن النفيس عالميا، بعد هبوط الدولار.

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، في تعاملات البنوك، وسط شح العملة الأجنبية.

زادت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، من استثماراتها في البنية التحتية إلي 1.39 مليار درهم بنسبة زيادة 23% عن عام 2019.

سجلت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الثلاثاء مستويات قياسية مرتفعة بدعم من تفاؤل بشأن التحفيز واللقاح.

تستثمر شركة "أكوا باور" السعودية، 300 مليون دولار في أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان.

غليان وسط نقابات العمال في تركيا، بعد إقرار الحكومة الحد الأدنى الجديد للأجور الذي سيتم العمل به في 2021.



حصد بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة من الجوائز العالمية المرموقة تكريما لدوره الريادي في الخدمات المصرفية للأفراد والابتكار الرقمي.

يوقع الاتحاد الأوروبي الأربعاء، مع المملكة المتحدة على بنود الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست.

ناقشت لجان وفرق تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، استكمال متطلبات السوق المشتركة، وأوجه التعاون في مجال السلامة الجوية.

واصل مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا، التراجع للشهر الثاني على التوالي، وسط ارتفاع وتيرة المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد.

وقعت "الاتحاد لائتمان الصادرات" الإماراتية مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الرائدة في الهند "ECGC"، لتعزيز العلاقات التجارية.

تراجعت بورصة قطر في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، لتكون الخاسر الوحيد وسط ارتفاعات بورصات الخليج الرئيسية بقيادة "دبي".



يبدو أن الصين والاتحاد الأوروبي على وشك التوصل لاتفاق "حماية الاستثمارات"، والذي سيتوج 7 سنوات من المحادثات بين القوتين الاقتصاديتين.

