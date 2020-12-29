مليون يورو خسائر.. 3 أطفال يحرقون مدرسة في ألمانيا

حرق 3 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، مدرسة ابتدائية، غربي ألمانيا، ما أدى إلى خسائر مادية بلغت مليون يورو.

ووفق صحيفة بيلد، فإن المارة أفادوا، الإثنين، بوجود طاولة مشتعلة تحت مظلة المدرسة الابتدائية في منطقة بوبارد في مدينة باد سالزيج بولاية راينلاند بالاتينات، قبل أن تمتد النيران لواجهة المدرسة وأجزاء أخرى من المبنى.



وافترض رجال الإطفاء في البداية وجود حريق في القمامة في منطقة الملعب، وطلبوا المساعدة، وبالفعل، وصلت تعزيزات من الدفاع المدني، ونجحت جهود مكثفة في السيطرة على الحريق بعد 4 ساعات من اشتعاله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها: "لم تقع إصابات بشرية في الحريق، لكن المدرسة باتت معرضة لخطر الانهيار".

وتابعت: "قدرت السلطات الأضرار المادية التي لحقت بالمدرسة بمليون يورو".

ووفق المصادر، فإن الشرطة تشتبه في تعمد 3 أطفال تبلغ أعمارهم 13 و14 و15 عاما، في إشعال النيران في المدرسة.

ومضت قائلة: "التحقيقات تجري حول تسبب الأطفال في الحرق المتعمد للمدرسة"، مضيفة: "التحقيقات تجري مع الطفلان الأكبر سنا، أما الطفل الثالث البالغ من العمر 13 عاما لا يزال تحت سن المسؤولية الجنائية ولا يمكن مقاضاته بموجب القانون الجنائي".

ولم يكن أحد من الطلاب في المدرسة لأن الفترة الحالية هي فترة عطلة عيد الميلاد.

وحتى اليوم، لم تعلن أسباب حرق هؤلاء الأطفال للمدرسة، فيما تستكمل الشرطة التحقيقات، الأربعاء.