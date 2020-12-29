السودان مستعد لحل سلمي للتوتر الحدودي مع إثيوبيا

أعلن مسؤول سوداني، الثلاثاء، أن بلاده ترحب بالحلول السلمية للتوتر الحدودي مع إثيوبيا.
وقال مستشار رئيس الوزراء، جمعة كندة، خلال مقابلة مع فضائية العربية، إن بلاده "تسعى للحل مع إثيوبيا ولكن مع الحفاظ على حدودها".
واتهم كندة ما سماه بـ"المليشيات الإثيوبية" بالتسبب في إشعال القتال بالحدود، مشيرا إلى أنه "كان لزاما على الجيش السوداني الرد".
وشدد على أن "بلاده تدخلت بصورة إيجابية في الصراع الإثيوبي بإقليم تجراي".
وفي سياق متصل، عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني اجتماعا طارئا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بغرض بحث تطورات الأوضاع على الحدود مع إثيوبيا.
وثمن المجلس عاليا الجهد المقدر الذي قامت به القوات المسلحة في منطقة الفشقة السودانية دفاعا عن الأراضي وتأمينا للحدود.
وقال وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يس إبراهيم يس، في تصريحات صحفية، إن "المجلس أكد اهتمامه بأزمة تدفق اللاجئين الإثيوبيين وموجات اللجوء المستمرة، إذ وجه الجهات المختصة بتقديم الرعاية اللازمة لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي".
ووجه مجلس الأمن والدفاع الشكر لكل الفئات الشعبية والرسمية للتفافهم حول قضايا الوطن ومساندتهم للقوات المسلحة في أداء مهامها ودعمهم الكامل لوحدة الجبهة الداخلية.
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