مقتل 13 من "الشباب" في عملية للجيش جنوب الصومال

قتل 13 إرهابيا من عناصر حركة الشباب، الثلاثاء، في قتال عنيف مع الجيش الصومالي، وفق مسؤول محلي.
واندلع القتال بعد شن قوات صومالية هجوما شاملا على قاعدة للإرهابيين في منطقة تابعة لمديرية حدر في محافظة بكول جنوب الصومال.
وقال محافظ بكول، شيني معلم نورو، في تصريحات لوسائل إعلام صومالية محلية تابعتها "دوت الخليج الإخبارية"، إن "الجيش الصومالي هاجم معسكرا لمليشيات الشباب الإرهابية، وقتل خلال الهجوم 13 مسلحا".
وأضاف المسؤول المحلي أنه "من جانب القوات الحكومية قتل جندي واحد وأصيب 2 بجروح أثناء المواجهات".
وتعهد محافظ بكول بمواصلة ملاحقة الإرهابيين لكبحهم، مشيدا بالجيش الصومالي وجهده الدؤوب لهزيمة مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ومؤخرا، صعد الجيش الصومالي من عملياته ضد مليشيات الشباب الإرهابية، وقام بتحرير عدة بلدات تسيطر عليها في جنوب ووسط البلاد، وألحق خسائر فادحة بقتل قيادات ومسلحين تابعين لها.
ويسعى الجيش الصومالي إلى تقليص قدرات حركة الشباب الإرهابية وضربها في العمق بشكل استباقي والحد من صحوة متوقعة من جانب الإرهابيين، نتيجة للقرار الأمريكي بسحب القوات من الصومال بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
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