تعيين العميد مطهر الشعيبي مديرا لشرطة عدن

عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، العميد مطهر الشعيبي مديرا عاما لشرطة عدن ورقاه لرتبة لواء. ونصت المادة الأولى من القرار الصادر عن الرئيس هادي رقم (8) لسنة 2020م، وفقا لوكالة سبأ الرسمية، تعيين العميد مطهر علي ناجي الشعيبي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن وترقيته إلى رتبة لواء. كما نصت على تعيين اللواء علي ناصر لخشع سفيرا في وزارة الخارجية. ونصت المادة الأولى من قرار الرئيس اليمني رقم (64) لسنة 2020 على تعيين اللواء شلال علي شايع ملحقا عسكريا بالسفارة اليمنية في الإمارات. وتضمنت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار "العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية". يشار إلى أن اللواء الشعيبي شغل مناصب أمنية عديدة في وزارة الداخلية منها إدارة أمن تعز 2015، وأحد أبرز الضباط المكلفين بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد ركن عدنان الحمادي ضمن لجنة رئاسية أمنية وقضائية.

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