سلالة كورونا الجديدة تضرب الولايات المتحدة

أعلن حاكم ولاية كولورادو تسجيل حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا، وذلك في أول إصابة معروفة بالسلالة شديدة العدوى في أمريكا.

وقال جاريد بوليس على "تويتر" "اكتشفنا اليوم في كولورادو أول إصابة بسلالة بي.1.1.7 من كوفيد-19، وهي السلالة نفسها المكتشفة في بريطانيا".



وكشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 334 ألفا و29 في المجمل، وذلك بزيادة 1783 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونا و232 ألفا و843 حالة، بزيادة 176974 حالة جديدة.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

ومؤخرا، كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، رصد سلالة جديدة سريعة من فيروس كورونا.

وأوضح هانكوك أمام مجلس العموم، إنه بفضل قدرات بريطانيا في مجال الجينات، تم رصد هذه السلالة التي قال إنها تتزايد بسرعة، حسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.



وأضاف أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من السلالات السابقة.

وقال: " حددنا حاليًا أكثر من 1000 حالة إصابة بهذه السلالة معظمها في جنوب إنجلترا على الرغم من تحديد الحالات في ما يقرب من 60 منطقة مختلفة "..موضحا "الأعداد تتزايد بسرعة".

وجاءت تصريحات هانكون في الوقت الذي انتقلت فيه لندن إلى المستوى الثالث من الإغلاق اعتبارًا من، الأربعاء، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.