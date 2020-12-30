سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لغارة إسرائيلية في دمشق

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء دمشق.
وذكر التلفزيون الرسمي، في وقت مبكرة من صباح الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء ريف دمشق الغربي".
وقالت قناة "الإخبارية" السورية، في وقت سابق، إن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لاستهداف إسرائيلي على المنطقة الوسطى.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لإيران في دمشق والقنيطرة.
وقال المرصد، لقد سمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جنوبي العاصمة دمشق ومحافظة القنيطرة، ناجمة عن قصف جوي استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام تتواجد بها مليشيات موالية لإيران في محيط بلدة رويحينة جنوبي القنيطرة.
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