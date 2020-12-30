لوك ليتلو.. أول نائب أمريكي يتوفى جراء كورونا

توفي النائب الجمهوري المنتخب حديثا عن ولاية لويزيانا الأمريكية، لوك ليتلو، متأثرا بإصابته بكورونا، قبل أيام فقط من أداء اليمين الدستورية، ليصبح أول نائب يتوفى جراء الفيروس.

وقالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، إن النائب في الكونجرس توفي ،ليلة أمس الثلاثاء، جراء مضاعفات ناتجة عن إصابته بكوفيد 19.



وأكد المتحدث باسم ليتلو، أندرو باوتش، وفاة عضو الكونجرس المنتخب، موضحاً في بيان أن أسرته تقدر كافة الدعم الذي تلقته على مدى الأيام الماضية.

وكان من المقرر أن يتسلم عضو الكونجرس الأمريكي البالغ من العمر 41 عاما، منصبه رسميا، ويؤدي اليمين مطلع يناير/ كانون الثاني 2021.





وأعلن ليتلو إصابته بفيروس كورونا في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، معلنا دخوله حجرا صحيا، ثم نقل لاحقا للعلاج في مركز سانت فرانسيس الطبي بولاية لويزيانا.

وسجلت الولايات المتحدة 245,500 إصابة جديدة، و3,223 وفاة الثلاثاء، وفق جامعة جونز هوبكنز.

وبلغت الحصيلة الإجمالية منذ انتشار الوباء 19,5 مليون إصابة، وأكثر من 337,000وفاة، ما يجعل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم جراء كوفيد-19.