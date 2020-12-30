أصدر القضاء التركي أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة على 92 شخصًا في قضية المتهمين بمحاولة الانقلاب المزعومة. وجميع المحكوم عليهم ينتمون للقوات البرية، وحكم على 12 متهمًا بالسجن المؤبد المشدد و80 متهمًا بالسجن المؤبد. وحُكم على العميد السابق أديم بودور أوغلو، رئيس العمليات وإدارة القيادة والمراقبة بقيادة القوات البرية في ذلك الوقت، بالسجن المؤبد المشدد مدى الحياة. وحكم على العقيد السابق موتلو سيركان فورديم، مدير فرع التخطيط في رئاسة شؤون موظفي بقيادة القوات البرية في تلك الفترة، بالسجن المشدد مدى الحياة. وخلال السنوات الثلاث، اعتقل النظام التركي عشرات الآلاف من المعارضين وفصل عشرات الآلاف من وظائفهم في الشرطة والقضاء وباقي الأجهزة الحكومية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قضاء أردوغان.. أحكام بحبس 92 عسكريا مدى الحياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.