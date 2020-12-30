هذا ما قاله رئيس وزراء اليمن بعد نجاته من هجوم المطار

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن لن يثني حكومته عن القيام بواجباتها حتى إنهاء الانقلاب.

تصريح يأتي بعد نجاة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من انفجارين استهدفا مطار عدن الدولي، اليوم، لدى وصول طائرة الحكومة.

ومطمئنا بسلامته وأعضاء الحكومة، قال عبدالملك في تغريدة له على تويتر إن "العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم".

وأضاف "هذا الهجوم لن ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار"، مترحما على أرواح الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأسفر الانفجاران عن وقوع قتلى وجرحى بينهم مسؤولون محليون ومدنيون وإعلاميون، وفق ما أفاد به مراسل "دوت الخليج الإخبارية".