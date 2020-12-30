أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن لن يثني حكومته عن القيام بواجباتها حتى إنهاء الانقلاب.
تصريح يأتي بعد نجاة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من انفجارين استهدفا مطار عدن الدولي، اليوم، لدى وصول طائرة الحكومة.
ومطمئنا بسلامته وأعضاء الحكومة، قال عبدالملك في تغريدة له على تويتر إن "العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم".وأضاف "هذا الهجوم لن ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار"، مترحما على أرواح الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وأسفر الانفجاران عن وقوع قتلى وجرحى بينهم مسؤولون محليون ومدنيون وإعلاميون، وفق ما أفاد به مراسل "دوت الخليج الإخبارية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هذا ما قاله رئيس وزراء اليمن بعد نجاته من هجوم المطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.