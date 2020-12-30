مصادر طبية تكشف لـ"دوت الخليج الإخبارية" حصيلة أولية لهجوم مطار عدن

أفادت مصادر طبية وأمنية يمنية بسقوط 30 قتيلا وجريحا، في حصيلة أولية للهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي، لدى وصول الحكومة الجديدة.

وتعرض مطار عدن، اليوم الأربعاء، لانفجارين عنيفين، ضربا المهبط وصالة الانتظار، تزامنا مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك.

وقالت مصادر طبية وأمنية في عدن لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن الهجوم الذي استهدف المطار، خلّف 7 قتلى و23 جريحا، مرجحة ارتفاع عدد القتلى لوجود إصابات خطيرة.

وأشارت إلى أن غالبية الإصابات كانت بين رجال الأمن الذين تواجدوا لحراسة المسؤولين في المطار.

ومن بين المصابين- بحسب المصادر- نائب محافظ محافظة عدن الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ونائب وزير النقل ناصر شريف، ومدير السجن المركزي بعدن نقيب اليهري، إضافة إلى موظفة أجنبية في الصليب الأحمر الدولي.

في هذه الأثناء، أكدت مصادر في الحراسة الشخصية لمحافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، الذي كان في مقدمة صفوف المستقبلين في صالة الانتظار حيث وقوع الانفجار، أنه لم يصب بأي أذى.

وفيما لا تزال الأجهزة الأمنية تجمع الأدلة لمعرفة نوع الهجوم الذي نجا منه أعضاء الحكومة، أفادت مصادر أمنية بأن التحقيقات الأولية تظهر أنه ناجم عن صاروخين وطائرة مسيرة مفخخة.

وأغلقت قوات الأمن كافة الطرق المؤدية إلى مطار عدن الدولي لجمع الأدلة من بقايا شظايا الصواريخ وتحديد نوعيتها ومكان انطلاقها.

واتهمت الحكومة الشرعية مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بالوقوف وراء الهجوم الذي وصفه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك بـ"العمل الإرهابي".