نائب الرئيس اليمني: هجوم عدن لن يثنينا عن إنهاء الانقلاب

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن الحادثة الإجرامية التي استهدفت مطار عدن، لن تُثني قيادة الشرعية والتحالف عن عودة الحكومة وتلبية متطلبات المواطنين، واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأضاف في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر" رحم الله الشهداء الذين ارتقت أرواحهم إلى الله في هذه الحادثة الإجرامية الأليمة، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الميامين الشفاء العاجل".



وأجرى نائب الرئيس اليمني، اتصالاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للاطمئنان على سلامته وسلامة جميع أعضاء الحكومة بعد الاعتداء الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن.

وفي وقت سابق، قال الدكتور عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس اليمني، إن الهجوم الارهابي الغادر والجبان على مطار عدن الدولي يستهدف كافة أبناء الشعب اليمني، ويعكس النزعة الإرهابية لدى منفذيه، ولن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء الانقلاب وإحلال السلام.

وأضاف العليمي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء، لا شك أن هذه الأعمال ستزيد من إصرارنا على إنهاء الانقلاب وإحلال السلام".

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ولاقي الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.