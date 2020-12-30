الرئيس اليمني يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في هجوم عدن

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن.

وقال الرئيس اليمني، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الطائرة التي تقل الحكومة الجديدة، الأربعاء، إن " الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".



وفي وقت سابق، أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن الحادثة الإجرامية التي استهدفت مطار عدن، لن تُثني قيادة الشرعية والتحالف عن عودة الحكومة، واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأضاف في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر" رحم الله الشهداء الذين ارتقت أرواحهم إلى الله في هذه الحادثة الإجرامية الأليمة، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان وللجرحى الميامين الشفاء العاجل".

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ولاقى الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.