وزير الخارجية اليمني يكشف المسؤول عن انفجارات مطار عدن

كشف وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، النقاب، عن الجهة التي تقف وراء تفجير مطار عدن عقب وصول الحكومة اليمنية.

وقال وزير الخارجية اليمني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء: "وفقا لكل المعطيات المتوافرة للحكومة فإن استهداف الحكومة اليوم في مطار عدن هو فعل اجرامي وارهابي حوثي".



وأضاف: "يجب إدانة الحادث بلغة واضحة وبدون مواربة من جميع دول العالم والمنظمات الدولية".

ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،في وقت سابق الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإجرامي الذي استهدف مطار عدن.

وقال في تصريحات صحفية، إن " الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ولاقى الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.