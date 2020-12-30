واشنطن تدين هجوم مطار عدن: نقف مع اليمن

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي على مطار عدن والذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل في بيان مساء اليوم: "تدين بشدة حكومة الولايات المتحدة الهجوم على مطار عدن اليوم، والذي تسبب في مقتل وجرح مدنيين وعرّض أرواح مسؤولي الحكومة اليمنية للخطر".



وأضاف: "نحن نقف مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام، وندعم الحكومة اليمنية الجديدة وهي تعمل من أجل مستقبل أفضل لجميع اليمنيين".

ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،في وقت سابق الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإجرامي الذي استهدف مطار عدن.

وقال في تصريحات صحفية، إن " الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ولاقى الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.