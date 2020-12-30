بعد موافقة أوروبا.. بريطانيا توقع على اتفاق ما بعد بريكست

وقًع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكست. كما وافق مجلس العموم البريطاني، بأغلبية ساحقة عليه.

ووقًع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء اتفاق التجارة لمرحلة مع ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا توقيعه إلى توقيعات قادة الاتحاد بعد أن جرى نقل الوثيقة من بروكسل إلى لندن.



وحسب رويترز، قال جونسون مازحا "هل قرأته؟ الإجابة نعم".

ووافق المشرعون البريطانيون، الأربعاء، على تشريع لتنفيذ اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكست الذي جرت الموافقة عليه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.



وصوت 521 من المشرعين لصالح إحالة مشروع القانون إلى مراحله النهائية في مجلس العموم مقابل 73 صوتوا ضده.

وسوف يؤكد تصويت ثان، من المقرر إجراؤه خلال فترة وجيزة، موافقة مجلس العموم على التشريع قبل إحالته إلى مجلس اللوردات في وقت لاحق الأربعاء.

ومن المتوقع أن يصبح قانونا عند منتصف الليل.



توقيع قادة الاتحاد الأوروبي

ومن جانبهم، وقع قادة الاتحاد الأوروبي الاتفاق التجاري مع بريطانيا، ليدخل في مرحلة التنفيذ المؤقت بعد أن يوقعه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل على الاتفاق صباح الأربعاء بعد أسبوع فقط من التوصل إليه.

وقالت فون دير لاين عبر تويتر عقب حفل التوقيع: "لقد كان طريقا طويلا. حان الوقت الآن لوضع بريكست وراءنا... مستقبلنا صنع في أوروبا".

وأشاد رئيس المجلس الأوروبى تشارل ميشيل بتوقيع الاتفاق باعتباره بداية علاقات تجارية مختلفة مع لندن. وفي حالة قبوله من جانب لندن، فسوف يتم تطبيق الاتفاق مؤقتا اعتبارا من بعد غد الجمعة.



وقال ميشيل: "فصل جديد، علاقة جديدة".

وأعطى سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الضوء الأخضر للتطبيق المؤقت للاتفاق أمس الثلاثاء.

ولا يزال الاتفاق - الذي ينص على عدم وجود تعريفات جمركية وعلى حصص صفرية بين الشركاء التجاريين - بحاجة إلى المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني المقبل، ليحل محل ترتيب انتقالي كان يستمر بموجبه تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على بريطانيا.



جوهر الحضارة الأوروبية

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن بريطانيا ستظل دولة أوروبية بعد الخروج من فلك الاتحاد الأوروبي لأنها جوهر الحضارة الأوروبية.

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "هذه ليست نهاية بريطانيا كدولة أوروبية... نحن في نواح كثيرة نمثل الحضارة الأوروبية في جوهرها... وسنظل كذلك".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه قد أنهى معاناة حزب المحافظين بشأن أوروبا، قال جونسون "لدي أمل كبير بأن يكون ذلك هو الحال".

وأضاف قائلا "نرى مستقبلا عالميا لأنفسنا".

اتفاق ما بعد بريكست

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق يؤطر مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ختام مفاوضات صعبة.

وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، في 31 ديسمبر/كانون الأول مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.





ومن خلال هذه الشراكة الاقتصادية والتجارية، يسمح الاتحاد الأوروبي للندن الدخول دون رسوم جمركية أو حصص إلى سوقه الذي يضم 450 مليون مستهلك، لكنه ينص على عقوبات وتدابير تعويضية في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق.