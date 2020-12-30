وزير داخلية اليمن: هجوم مطار عدن لن يعرقل اتفاق الرياض

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان أن الهجوم الإرهابي على مطار عدن لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض ومواجهة الانقلاب والإرهاب.

وقال اللواء إبراهيم حيدان، إن الجهة المستفيدة من الانفجارات التي وقعت في مطار عدن هي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وأضاف، الهجوم الإرهابي لن يثني الحكومة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية وفرض الأمن والاستقرار والمضي بثبات صوب استعادة الدولة ومواجهة ومحاربة الانقلاب والإرهاب.

ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإجرامي الذي استهدف مطار عدن.

وقال في تصريحات صحفية، إن " الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ولاقى الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.