قضاؤنا نزيه ومستقل.. السعودية ترفض التدخل في شؤونها

أكدت السعودية، الأربعاء، رفضها لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي الداخلي، موضحة أن لديها قضاء نزيه ومستقل.
وقال مندوب السعودية الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في حديث مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، إن "السعودية لا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان".
وطالب الدكتور الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.
وأوضح أن "السعودية اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة".
ولفت إلى أن "ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".
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