موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. دبي وجهة مثالية للاحتفال ومليون مسافر بأمريكا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
لطالما كان عيد الميلاد (الكريسماس) وما يليه من احتفالات بداية العام الجديد، موسما رائعا للسياحة في لبنان.. لكن ليس في 2020.
وسط تدابير احترازية، تستقبل دبي العام الجديد بالعديد من الاحتفالات التي تتخللها فعاليات ترفيهية مختلفة كعروض الألعاب النارية والليزر عند منتصف الليل.
تستعد شركة طيران الإمارات لاستقبال العام الجديد بخدمة أعداد كبيرة من المسافرين.
بعد الحظر المؤقت على رحلات طيران الركاب من بريطانيا، تعتزم السويد استقبال الرحلات الجوية من جارتها الأوروبية.
ارتفع عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بنسبة 8.4% بالمقارنة بنفس اليوم الأسبوع الماضي
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