اليمن: الحوثي استهدف مطار عدن بـ 4 صواريخ بالستية

قالت وزارة الخارجية اليمنية، إن الدلائل تشير إلى استهداف مليشيات الحوثي مطار عدن بأربعة صواريخ بالستية، وبتقنيات تتشابه مع تلك التي استخدمتها في جرائم سابقة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قتل حكومة الكفاءات السياسية المشكلة بموجب اتفاق الرياض، لم يهدد فقط حياة وأمن أعضاء الحكومة، ولكنه يهدد آمال وتطلعات الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار.



وتابع البيان، أن مطار عدن الدولي يستخدمه كافة مواطني الجمهورية اليمنية، واستهدافه يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة إرهابية نكراء تتطلب الإدانة والشجب من كافة أعضاء المجتمع الدولي.

وشددت الوزارة على أن المليشيات الإرهابية ما زالت وحتى اللحظة تستهدف مقر الحكومة في قصر المعاشيق عبر الطائرات المسيرة، وهو ما يؤكد من غير لبس أن موقف المليشيات ضد السلام وإرادة الشعب.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل الإرهابي الجبان لن يزيد الحكومة الشرعية إلا تماسكاً وإصراراً على تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتثبيت دعائم الاستقرار.

وأعربت الخارجية اليمنية عن تطلعها أن يقوم المجتمع الدولي بدور قوي وواضح تجاه هذا التصعيد الذي تقوم به هذه المليشيات الحوثية، ويهدد بنسف الإنجازات التي تحققت بتنفيذ اتفاق الرياض، وهو ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على عملية السلام والاستقرار في اليمن.