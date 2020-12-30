موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. إنترنت الأشياء بالإمارات والتطبيق المحذوف

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أطلقت شركة "هايسنس" الصينية هاتفها الذكي A7 الجديد المزود بشاشة حبر إلكتروني (E-Ink) وتقنية G5، لعشاق القراءة تحت أشعة الشمس المباشرة.

طرحت شركة BMAX الصينية، خلال الشهر الجاري، لاب توب Y13 قابلا للطي.

أزال متجر تطبيقات أبل ،تطبيق Vybe Together، بعد أن روج لحفلات سرية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقعت شركة اتصالات ديجيتال وبنك أبوظبي الأول، الأربعاء، شراكة استراتيجية لتزويد البنك بنظام المباني الذكية المدعم بتقنية إنترنت الأشياء.

طرحت على مدار عام 2020، مجموعة متميزة من أجهز لاب توب "كروم بوك"، من مختلف الماركات المتخصصة في تصنيع هذا النوع من الحواسيب المحمولة.

حكمت محكمة أمريكية، برفض دعوة المجموعة الأمريكية العملاقة " أبل" ضد شركة متخصصة في أمن المعلوماتية تتهمها بانتهاك حقوق المؤلف.