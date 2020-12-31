مؤشرات سوق النفط الأمريكي.. تراجع المخزونات وزيادة الصادرات والحفارات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عدة مؤشرات مهمة في سوق النفط الأمريكي، في نهاية عام 2020.

وقالت إدارة معلومات الطاقة،إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 3.6 مليون ب/ي الأسبوع الماضي.

وأضافت، أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ارتفعت لتسجل ذروة 9 أشهر مع مواصلة مصافي التكرير خفض الإنتاج.

كما سجلت عدد حفارات النفط والغاز في أمريكا، أكبر زيادة فصلية منذ الربع الثاني في 2017.

وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر/كانون الأول إلى 493.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 27 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأضافت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 273 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لارتفاع قدره 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع مقابل توقعات لزيادة قدرها 0.5 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 764 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

أكبر زيادة فصلية لعدد الحفارات

ومن ناحية أخرى، أضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات للنفط والغاز الطبيعي لسادس اسبوع على التوالي لتسجل أكبر زيادة فصلية لعدد الحفارات منذ الربع الثاني لعام 2017، بينما يستأنف المنتجون العمليات مع بقاء أسعار الخام فوق 45 دولارا للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، الأربعاء، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ارتفع بمقدار 3 حفارات إلى 351 في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي ديسمبر/كانون الأول الجاري، زاد إجمالي عدد الحفارات بمقدار 31، وهي خامسة زيادة شهرية على التوالي.

وعلى مدار الربع الرابع ارتفع العدد بمقدار 90 حفارا، وهي أعلى زيادة فصلية منذ الربع الثاني لعام 2017 عندما زاد 116 حفارا.

وعلى مدار العام، تراجع العدد بمقدار 454 حفارا مقارنة مع انخفاض بلغ 278 حفارا في 2019 وزيادة بلغت 154 حفارا في 2018.

وقفز عدد الحفارات قيد التشغيل منذ أغسطس/آب الماضي، عندما سجل مستوى قياسيا منخفضا بلغ 244، بحسب بيانات بيكر هيوز التي ترجع إلى عام 1940 .

ونشرت بيكر هيوز تقريرها قبل يومين من الموعد المعتاد بسبب عطلة نهاية العام التي توافق الجمعة المقبلة.

ووفقا للتقرير، ارتفع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة إلى 267 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار الماضي، بينما استقر عدد حفارات الغاز الطبيعي عند 83، وهو ثالث أعلى مستوى منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وجرى تداول الخام الأمريكي عند حوالي 48 دولارا للبرميل هذا الأسبوع وسجل في المتوسط حوالي 39 دولارا للبرميل في 2020 .

ارتفاع الصادرات

وعلى صعيد الصادرات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،الأربعاء، إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت إلى 3.6 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري من 3.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق عليه.

وأضافت أن صافي واردات الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 764 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

ارتفاع أسعار البنزين

سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى في 9 أشهر مع خروج السائقين إلى الطرق في موسم العطلات واستمرار ارتفاع أسعار النفط الخام ومواصلة مصافي التكرير تخفيض إنتاج الوقود بسبب ضعف هوامش الأرباح.

وبحسب الاتحاد الأمريكي للسيارات، تخطت أسعار البنزين في محطات بيع الوقود 2.25 دولار للجالون هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار عندما أُعلن كوفيد-19 جائحة عالمية.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نشرت، الأربعاء، أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ارتفع إلى حوالي 8.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري من 7.6 مليون برميل يوميا في بداية الشهر.