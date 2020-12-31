موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. اتفاق الصين وأوروبا واحتجاجات إيران

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

توصل الاتحاد الأوروبي والصين الأربعاء إلى اتفاق "مبدئي" واسع النطاق حول الاستثمارات، يوفر بيئة عمل أفضل لاستثمارات الجانبين.

موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية تشهدها إيران، وسط تردي الأوضاع المعيشية، وفشل قدرة أصحاب الأعمال على دفع الأجور نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.

تستمر نتائج سياسات أردوغان الفاشلة في الظهور، مع توقع أن يبلغ التضخم في تركيا 14.2% بنهاية 2020.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الأربعاء، مع تصاعد تفاؤل المستثمرين بتعافٍ أسرع لاقتصاد تأثر بشدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان تكفي لتغطية الدعم 6 أشهر فقط، قبل أن تحدث مجاعة، لرفض المجتمع الدولي تقديم المساعدة لوجود حزب الله.



استقرت أسعار الذهب في مصر الأربعاء، على الرغم من المسار الصعودي للمعدن النفيس عالميا، بعد هبوط الدولار.

أكدت الصين، أن اتفاق الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي يقدم تعهدات ملزمة قانونا بالوصول للسوق، وأنه سيوفر بيئة عمل أفضل للجانبين.



وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد بريكست. كما وافق مجلس العموم البريطاني، بأغلبية ساحقة عليه.

طالب ممثلوا الأدعاء العام في كوريا الجنوبية، الأربعاء، المحكمة بفرض عقوبة السجن على نجل رئيس سامسونج لمدة 9 سنوات.

تمضي هيئة السوق المالية في إصدار قرارات إحالة متداولين إلى النيابة العامة، إثر ارتكاب ممارسات ممارسات تلاعب وتضليل.

بعد إعلان الاتحاد الأوروبي والصين التوصل لاتفاق استثماري طال انتظاره، شهادات الإيداع الأمريكية لشركات الصينية ارتفعت بقوة الأربعاء.

أعلنت ولايتا القصرين وقفصة بتونس عن دخولهما في إضراب عام مع بداية العام الجديد للمطالبة بفرص عمل وبمشروعات للتنمية.

