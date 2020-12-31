ألمانيا تبدأ "سرا" سحب جزء من قواتها بأفغانستان

بدأت وزارة الدفاع الألمانية "سرا" سحب جزء من قواتها من أفغانستان، حيث منحت الضوء الأخضر للقوات الخاصة بالعودة للوطن.

ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية - ذائعة الصيت - عن مصادر رفيعة قولها: "تدفع وزارة الدفاع بقوة باتجاه الانسحاب من أفغانستان وبدأت بالفعل سحب جزء من القوات".

وقالت المصادر: "قبل أسابيع، أعطت قيادة الجيش الأوامر بانسحاب جزء كبير من عناصر قوات النخبة الخاصة البالغ عددهم 50 فردا من أفغانستان".

المجلة أضافت: "وفق تقرير سري، جرى بالفعل إعادة الجزء الأكبر من هذه القوات ومعداتها، ويتمركز حاليا 12 جنديا فقط من قوات النخبة الخاصة في المعسكر الألماني في مزار شريف شمالي أفغانستان".

وخلال السنوات الماضية، عملت عناصر القوات الخاصة الألمانية على تدريب وحدات خاصة من الشرطة الأفغانية.

لكن مهمة القوات الألمانية تنتهي في أبريل/نيسان 2021، ولا ترغب برلين في تمديدها.

وتعمل القوات الألمانية خلال الشهور القليلة المتبقية على إغلاق معسكر مارمال في مزار شريف، حيث كانت تعسكر على أن تعيد ما تبقى من معدات إلى برلين.

وتمركزت قوات النخبة الألمانية في شمال أفغانستان، خلال السنوات الماضية، لتدريب عناصر الشرطة الأفغانية، وتقديم الدعم لها في حالات الطوارئ.

وتعتبر قوات النخبة الأعلى تدريبا وتجهيزا في الجيش الألماني.

ومنذ أسابيع، تدور خلافات واضحة وراء الكواليس داخل الحكومة الألمانية حول الانسحاب من أفغانستان، حيث تدفع وزارة الدفاع إلى التخطيط للانسحاب الكامل بسرعة وعدم انتظار تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وتحديد موقف قوات بلاده.

غير أن وزارة الخارجية الألمانية ترفض التخلي عن المهمة في أفغانستان بهذه السرعة، والتمهل في الانسحاب لعدم وضع ضغوط على الشرطة الأفغانية.