حل نقابة المعلمين الأردنية والحبس سنة لأعضاء مجلسها

أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، الخميس، قرارا قضائيا بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.
وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فقد "تم القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة".
وكان نائب عام عمّان الدكتور حسن العبداللات، قرر في 25 تموز/ يوليو الماضي، وقف أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وقرر النائب أيضا، وقف أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وأعلن تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة.
ومجلس نقابة المعلمين الأردنية المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي، يواجه تهما متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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