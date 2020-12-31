مصر تدعو لحوار خليجي يحافظ على المصالح المشتركة

دعت مصر، الخميس، إلى "حوار خليجي" يزكي التضامن ويحافظ على المصالح المشتركة، مع مراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن بلاده "دائماً ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي بما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح جميع الأطراف".

وشدد في هذا السياق على "أهمية صدق النوايا لإنجاز حوار حقيقي يُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، ويزكي التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة".

وأكد على "ضرورة مراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي".

ولا تزال قطر متمسكة بوأد مساعي تعزيز الحوار الخليجي، قبيل ساعات من انطلاق قمة دول مجلس التعاون.

وكثفت قناة "الجزيرة" القطرية، خلال الأيام الماضية، من بث تقارير مليئة بالأكاذيب تستهدف الإساءة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وكانت دول الرباعي العربي قد قاطعت قطر في يونيو/حزيران 2017 وقدمت قائمة مطالب لتصحيح مسار الدوحة السياسي عبر وساطة كويتية، لكن تلك الجهود تعثرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.