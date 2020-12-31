أكبر مشتر للقمح عالميا يشترك في تأسيس شركة مصرية للنقل البحري

وافق مجلس الوزراء المصري على السماح لهيئة السلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة للنقل البحري.

وقال مجلس الوزراء المصري، الخميس، إنه وافق على مشروع قرار يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب (أكبر مشتر للقمح في العالم) بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للنقل البحري.

وسوف تركز الشركة، التي ستُعرف باسم شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة، على نقل كافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها وستملك سفنا تجارية.

وتطرح الهيئة العامة للسلع التموينية بشكل متكرر مناقصات لشراء الزيوت النباتية والقمح.

وعادة ما تُقدم عروض شحن في المناقصات، وتتم ترسية الكثير منها عادة على شركة الملاحة الوطنية المملوكة للحكومة.

وحسب البيانات الرسمية، بلغت واردات القمح في أول 8 أشهر من 2020، نحو 6.624 مليون طن، قدمت من 8 أسواق مختلفة.

وفقا للبيانات، جاءت روسيا في أول مرتبة بين الأسواق الموردة للقمح إلى مصر، بنسبة 51% من إجمالي واردات الفترة، بحصة بلغت 3.534 مليون طن من إجمالي الواردات، تلتها أوكرانيا في المرتبة الثانية بنسبة 25.9%، بحصة بلغت 1.77 مليون طن.