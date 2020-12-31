"غير مجد ونية تصعيدية".. أول رد من إيرباص على قرار واشنطن

اعتبرت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، أن قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية، "غير مجد ونية تصعيدية".

وحذّرت شركة إيرباص الأوروبية، الخميس، من "عدم جدوى" قرار اتّخذته واشنطن أمس الأربعاء بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية في إطار نزاع طويل الأمد بين الصانع الأوروبي وبوينج، واعتبرت أنه يعكس نية "تصعيدية" تتطلّب ردا أوروبيا.

واعتبرت إيرباص في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن "توسيع نطاق الرسوم الجمركية، لتشمل مكوّنات الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة بيد عمال أمريكيين غير مجد على كل الصعد".

وأضافت، أن "إيرباص تأسف لقرار الممثل التجاري الأمريكي تصعيد هذا النزاع باتخاذ تدبير يضر كذلك بالصناعة التحويلية و العمال و المستهلكين الأمريكيين".

رسوم إضافية



وقبل 3 أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت إدارته مساء الأربعاء، أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على سلع فرنسية وألمانية إضافية، من نبيذ غير فوار وكونياك، وقطع طائرات كانت إلى حد الآن معفاة من الرسوم فيما تخضع الطائرات الجاهزة لرسوم تبلغ نسبتها 15%.

وتقيم شركة إيرباص في مدينة موبايل في ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة مصنعا لتجميع طائراتها من طرازي "ايه.320" و"ايه.220".

ووفق قائمة نشرها الممثل التجاري الأمريكي باتت القطع التي تدخل في بناء هيكل الطائرة وذيلها وغيرها من القطع المستوردة من فرنسا وألمانيا خاضعة لرسوم جمركية تبلغ نسبتها 15%.

واعتبرت إيرباص أن القرار الأمريكي "لن يسهم في توفير أجواء من الثقة من شأنها أن تفضي إلى حل يمكن التوصل إليه بالتفاوض".

رد أوروبا



وأعربت الشركة الأوروبية عن "ثقتها بأن أوروبا سترد بالشكل المناسب للدفاع عن مصالحها ومصالح كل الشركات والقطاعات الأوروبية، بما في ذلك إيرباص المستهدفة بهذه الرسوم غير المبررة وغير المجدية".

وستضاف الرسوم الأميركية الأخيرة على تلك التي فرضتها واشنطن في عام 2019 على السلع الأوروبية المستوردة من نبيذ وأجبان وزيت الزيتون والويسكي والطائرات.

وكانت منظمة التجارة الدولية قد أجازت لواشنطن اتّخاذ هذه الخطوة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجازت المنظمة أيضا للاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة.

ومنذ سنوات يتبادل الطرفان الاتهامات بدعم شركتي صناعة الطائرات التابعتين لك منهما بما ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية للمنافسة العادلة.